Владивосток, 10 июня, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Во Владивостоке выпускники школ и гимназий узнали результаты ЕГЭ по литературе, химии и географии. По литературе 100 баллов получили восемь человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

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По остальным двум предметам получить наивысший балл не смог никто.

достичь предела в 100 баллов участники тестирования не смогли.

По литературе свыше 80 баллов получили 36 выпускников. По химии этот рубеж преодолели 33 человека, а по географии всего десять.

В прошлом году по литературе абсолютный балл набрали четыре выпускника. По химии же один экзаменуемый смог достигнуть отметки 100 баллов за тест.

Как сообщало ИА REGNUM, десять выпускников Хабаровского края получили максимальные 100 баллов.