Сеул, 10 июня, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В апреле 2022 года дефицит текущего платёжного баланса Южной Кореи составил $80 млн. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, дефицит зафиксирован впервые с апреля 2020 года, когда в стране был зафиксирован дефицит в размере $4,02 млрд

Профицит товарного баланса составил $2,95 млрд, что на $2 млрд меньше, чем в апреле 2021 года. Экспорт товаров из страны вырос на 11,2%, до $58,93 млрд, а импорт — на 16,5%, до $55,98 млрд.

Профицит в сфере услуг составил $570 млн.

С января по апрель 2022 года общий профицит платежного баланса составил $15,31 млрд, что на $7,21 млрд меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Платежный баланс — это таблица соответствия внешних доходов и расходов, в которой зафиксированы все валютные поступления, полученные данной страной от других государств, а также все средства, выплаченные страной другим странам в течение определенного периода.