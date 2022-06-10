Ярославль, 10 июня, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Инспектор следственного изолятора №1 в Ярославле обвиняется в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

СИЗО в Ярославле

Как считает следствие, работник СИЗО познакомился с подследственным, а после выхода того на свободу стал брать у него деньги, взамен обеспечивая пронос в следственный изолятор №1 в Ярославле мобильных телефонов, зарядок к ним и наушников. Сумма полученных взяток составила более 800 тысяч рублей. И взяткодатель, и инспектор изолятора были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в 2021 году.

Уголовное дело по обвинению работника СИЗО №1 в получении взятки в крупном размере будет рассматривать Даниловский районный суд. Материалы дела уже поступили в суд, первое заседание пройдет 23 июня. В этот же суд поступило и уголовное дело и в отношении взяткодателя. Этот процесс пока также не начался.