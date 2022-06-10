Улан-Удэ, 10 июня, 2022, 09:12 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ 18 и 25 июня будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

) Аркадий Зарубин Центр Улан-Удэ

Ограничения связаны с проведением Дня города 18 июня и Наадана Сурхарбана-2022 25 июня. Исключение сделано для предприятий общественного питания.

В мэрии также напоминают, что согласно республиканскому закону, в регионе запрещена реализация спиртного в дни проведения Последнего звонка, Международного дня защиты детей, Сурхарбана, Дня города (района), Дня знаний. Нарушителей ожидает штраф до 300 тыс. рублей для юрлиц.