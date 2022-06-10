Ереван, , 09:12 — REGNUM Участники акции протеста в Ереване, начавшейся утром 10 июня, вышли колонной к правительственному комплексу, где будет проходить заседание министров иностранных дел стран-участниц Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Трансляция акции ведётся на странице вице-спикера парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхана Сагателяна в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Протесты в Ереване Photolure

Сагателян объявил, что цель — донести до иностранных делегаций отказ протестующих признавать легитимность армянского правительства. Активисты называют премьер-министра Армении Никола Пашиняна «предателем» и требуют его отставки.

Протестующие выдвинулись в сторону проспекта маршала Баграмяна. Они скандируют: «Никол — предатель» и «Единение, борьба, свобода».

Напомним, накануне протестующие в Ереване также выдвинулись к зданию МИД. На подходах к нему было установлено плотное оцепление полиции, протестующих не подпустили близко.

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