Уфа, , 09:13 — REGNUM Водителя автобуса, по вине которого погибли трое несовершеннолетних, осудили в Башкирии. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

В суде было установлено, что в январе 2021 года фигурант уголовного дела, сидя за рулем автобуса марки Ford, нарушил правила дорожного движения, допустил столкновение со встречным автобусом. В обоих автотранспортных средствах ехали пассажиры.

«В результате аварии погибли трое несовершеннолетних, одному взрослому и ребенку причинен тяжкий вред здоровью, остальные получили различные травмы», — сообщает пресс-служба.

По данному факту в отношении жителя с. Месягутово было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемый признал. Салаватский межрайонный суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии-поселении, также осужденному запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года шесть месяцев.

Отмечается, сотрудники прокуратуры намерены обжаловать приговор в связи с его мягкостью.