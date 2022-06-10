Якутск, , 09:21 — REGNUM С 1 июля в Якутии тарифы ЖКХ вырастут в среднем на 6%, самый сильный рост будет на горячую воду — на 10%. Об этом в ходе заседания коллегии государственного комитета по ценовой политике заявила заместитель председателя Госкомцен Саргылана Матвеева, сообщило ЯСИА.

Счет за коммунальные услуги Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По её словам, предельно допустимое отклонение от среднего показателя роста стоимости коммунальных услуг для муниципалитетов определено на уровне 2,4%. Электричество подорожает для якутян примерно на 6,1%, отопление — на 6%, горячая вода — на 10%, холодная — на 7,2%, водоотведение — на 5,5%, вывоз мусора — на 3,4%.

«Средний рост цен на природный газ для населения прогнозируется на уровне 8,8% с учётом утвержденной спецнадбавки по программе газификации республики, при этом тарифы на газ будут утверждены по поставщикам после принятия решений ФАС России по оптовой цене газа. Тарифы на сжиженный газ через групповые газовые резервуарные установки и в баллонах — 5%», — отметила Саргылана Матвеева.

Как сообщало ИА REGNUM, в целом по России размер платы за коммунальные услуги вырастет в среднем на 4%.