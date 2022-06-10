В Якутии повышают тарифы на коммунальные услуги
Якутск, 10 июня, 2022, 09:21 — ИА Регнум. С 1 июля в Якутии тарифы ЖКХ вырастут в среднем на 6%, самый сильный рост будет на горячую воду — на 10%. Об этом в ходе заседания коллегии государственного комитета по ценовой политике заявила заместитель председателя Госкомцен Саргылана Матвеева, сообщило ЯСИА.
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По её словам, предельно допустимое отклонение от среднего показателя роста стоимости коммунальных услуг для муниципалитетов определено на уровне 2,4%. Электричество подорожает для якутян примерно на 6,1%, отопление — на 6%, горячая вода — на 10%, холодная — на 7,2%, водоотведение — на 5,5%, вывоз мусора — на 3,4%.
Как сообщало ИА REGNUM, в целом по России размер платы за коммунальные услуги вырастет в среднем на 4%.