Малоярославец, Калужская область, , 10:06 — REGNUM 30-летняя жительница Калужской области в течении года получала социальные выплаты на детей, которых у неё не было, сообщили 10 июня корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Калужское областное управление МВД России

По версии правоохранителей, в июле 2020 года женщина приобрела у третьих лиц за 100 тысяч рублей два поддельных свидетельства и две справки о якобы рождении у нее двоих детей и представила фальшивые бланки с пакетом необходимых документов в профильное ведомство. Таким образом, женщина оформила на несуществующих детей социальные выплаты, которые получала более года. Общая сумма выплат составила более 660 тысяч рублей. Сотрудниками полиции документы были изъяты и направлен на исследование в ЭКЦ УМВД России по Калужской области, где специалисты подтвердили факт подделки.

В настоящее время в отношении подозреваемой в мошенничестве возбуждено уголовное дело. Поводятся следственные действия и розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, возможно причастных к противоправной деятельности.

Читайте ранее в этом сюжете: Жительницу калужского села осудили за махинации с соцвыплатами