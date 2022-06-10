Бали, Индонезия, , 09:09 — REGNUM Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что в стране выявили четыре случая мутации штамма «омикрон», а именно BA.4 и BA.5, сообщает CNN Indonesia.

Туристы на острове Бали (сс) Grayswoodsurrey

Четыре случая зарегистрировали на туристическом острове Бали.

По словам министра, 99,2% жителей Явы и Бали уже имеют иммунитет или антитела к COVID-19/

Штаммы BA.4 и BA.5 наблюдаются в ряде стран. Сингапур даже прогнозирует, что новая волна коронавируса, вызванная «омикроном», произойдет в июле.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 556 носителей коронавируса.

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