На Бали обнаружили новые штаммы «Омикрона»
Бали, Индонезия, 10 июня, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что в стране выявили четыре случая мутации штамма «омикрон», а именно BA.4 и BA.5, сообщает CNN Indonesia.
(сс) Grayswoodsurrey
Туристы на острове Бали
Четыре случая зарегистрировали на туристическом острове Бали.
По словам министра, 99,2% жителей Явы и Бали уже имеют иммунитет или антитела к COVID-19/
Штаммы BA.4 и BA.5 наблюдаются в ряде стран. Сингапур даже прогнозирует, что новая волна коронавируса, вызванная «омикроном», произойдет в июле.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 556 носителей коронавируса.