Лондон, 10 июня, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Западные поставщики вооружений зарабатывают большие суммы на украинском конфликте, сообщает британский телеканал Sky News.

Морской пехотинец США с полевой радиостанцией передаёт направление ЛА оператору ПЗРК FIM-92 Stinger.1984

По информации СМИ, страны Североатлантического альянса направили Киеву военной техники уже на сумму, превышающую 8 млрд долларов. При этом основные поставки идут из старых запасов, которые западные страны начали пополнять новинками собственной оборонки.

В наибольшем выигрыше оказались американские оборонные предприятия — Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman. В частности, Raytheon уже получил 625-миллионный контракт на пополнение запасов комплексов Stinger.