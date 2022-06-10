Донецк, 10 июня, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Вооруженные украинские форматирования обстреляли город Горловка и населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 10 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Гольмовского со стороны ВСУ был зафиксирован в 06:00 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено 10 мин калибра 120 мм.

Также указывается, что в 08:10 украинские нацисты обстреляли Горловку, выпустив по городу девять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с начала эскалации в Донбассе на территории Луганской Народной Республики в результате обстрелов со стороны украинских военных погибли 37 мирных жителей.