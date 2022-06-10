Вашингтон, , 09:07 — REGNUM Разработчики хоррора The Callisto Protocol впервые продемонстрировали игровой процесс. Трейлеры были показаны 9 июня в рамках трансляции онлайн-фестиваля Summer Game Fest.

Видеоигра The Callisto Protocol Скриншот из трейлера

В первом ролике разработчики показали графику, механики и игровой процесс. Второй даёт геймерам понять, какие сцены они будут видеть по мере прохождения игры. Многие видеоблогеры и журналисты отметили, что игра действительно крайне похожа на Dead Space и полностью передаёт атмосферу культовой игры. Лазерного резака, как в Dead Space в The Callisto Protocol не будет, но главный герой сможет пользоваться другими, не менее интересными предметами.

Напомним, релиз The Callisto Protocol состоится 2 декабря 2022 года. Игра выйдет на ПК (в сервисе Steam) и консолях PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S и Xbox One. Разработкой игры занимается студия Striking Distance, которую основали люди, участвовавшие в создании Dead Space.

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