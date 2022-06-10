Арский район, Татария, , 09:13 — REGNUM В Арском районе Татарии вечером 9 июня в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля «Датсун» погибла водитель — женщина 1974 года рождения, 12-летнего пассажира с травмами госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД по РТ.

ДТП в Татарии t. me/gibddtatarstan

По предварительным данным, 9 июня примерно в 17:10 (мск) на 8 км автодороги Ашитбаш — Шушмабаш — Карадуван водитель автомобиля «Датсун» не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением, съехала в кювет и совершила опрокидывание.

ИА REGNUM напоминает, 24 мая в городе Елабуге. 61-летний водитель пассажирского автобуса «ПАЗ» на пересечении улиц Отрадная и Тихая совершил столкновение в мопедом под управлением 14-летнего подростка. От полученных травм ребенок скончался на месте.

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