Пермь, 10 июня, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В Пермском крае коммерческую компанию привлекли к административной ответственности. Причиной стала взятка. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Uriston.com Штраф

Установлено, что в 2020 году гендиректор фирмы передал должностному лицу учреждения здравоохранения 70 тыс. рублей. Взятка предназначалась за содействие в победе в аукционе и заключении с организацией договора на оказание услуг по организации и обеспечению лечебным питанием пациентов. Процесс передачи денег происходил под наблюдением силовиков.

За незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица компанию оштрафовали на 1 млн рублей. Кроме того, в суд направлено уголовное дело в отношении взяткодателя.