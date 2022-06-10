Никосия, , 09:04 — REGNUM На юго-востоке Кипра произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом 10 июня сообщил департамент геологических исследований при министерстве сельского хозяйства, развития сельхозрегионов и охраны окружающей среды Кипра.

Космоснимок Кипра

Отмечается, что землетрясение магнитудой 4,9 было зарегистрировано сейсмологической сетью департамента 10 июня в 04:40 (летнее кипрское время совпадает с московским).

Эпицентр располагался на глубине 45 км в морской зоне в районе деревни Ксилофагу, в 20 км к юго-западу от города Паралимни.

Также отмечается, что землетрясение ощущалось на всей территории Кипра. Отголоски толчка также ощущались в Турции, Сирии, Израиле и Ливане.

Информации о пострадавших или разрушениях нет.