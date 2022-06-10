Москва, , 11:20 — REGNUM В честь Дня России ВДНХ подготовила специальную праздничную программу. Об этом 10 июня сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

ВДНХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Посетителей выставки 12 июня ждут творческие занятия, показы отечественных фильмов, экскурсия по территории ВДНХ, концерт и, конечно, салют. Мероприятия пройдут в павильоне «Рабочий и колхозница», центре славянской письменности «Слово», Музее кино, а также на Центральной аллее и площади Промышленности.

«ВДНХ — место, где нашли отражение культура и достижения народов нашей страны. Именно это и станет основным мотивом в День России. Например, здесь можно будет попробовать блюда разных кухонь, познакомиться с национальными традициями и достопримечательностями российских регионов», — сказала Сергунина.

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