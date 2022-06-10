Москва, 10 июня, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В честь Дня России ВДНХ подготовила специальную праздничную программу. Об этом 10 июня сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Дарья Антонова ИА REGNUM ВДНХ

Посетителей выставки 12 июня ждут творческие занятия, показы отечественных фильмов, экскурсия по территории ВДНХ, концерт и, конечно, салют. Мероприятия пройдут в павильоне «Рабочий и колхозница», центре славянской письменности «Слово», Музее кино, а также на Центральной аллее и площади Промышленности.

«ВДНХ — место, где нашли отражение культура и достижения народов нашей страны. Именно это и станет основным мотивом в День России. Например, здесь можно будет попробовать блюда разных кухонь, познакомиться с национальными традициями и достопримечательностями российских регионов», — сказала Сергунина.