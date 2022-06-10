Москва, 10 июня, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Делегация Индия примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили в посольство Индии в Москве.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ

Уточняется, что Индия будет участвовать в ПМЭФ-2022 на министерском уровне.

Некоторые участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) попросили организаторов скрыть часть информации о себе из-за угрозы санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, XXV Петербургский международный экономический форум пройдет 15–18 июня 2022 года в Санкт-Петербурге.

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