Москва, , 09:00 — REGNUM Джазовый фестиваль MoscowJazzFestival, посвященный празднованию столетия российского джаза, начнется 14 июня в Москве. Об этом 10 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Джаз-бэнд Цитата из х/ф «Мы из джаза». Реж. Карен Шахназаров. 1983. СССР

Организатором мероприятия является Фонд поддержки и развития музыкального искусства имени Игоря Бутмана. В ходе фестиваля впервые на протяжении семи дней подряд на шести городских площадках выступят более 700 артистов — 100 ансамблей — победителей Всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов из 27 регионов России.

При этом Всероссийский конкурс молодежных джазовых коллективов проходил в рамках проекта «Первый международный Московский джазовый фестиваль» с февраля по апрель этого года в онлайн-формате. Заявки на него подали более 1300 участников из 34 регионов России, в конкурсе приняли участие камерные ансамбли и джаз-оркестры, состоящие из молодых музыкантов в возрасте от 18 до 35 лет.

В ходе мероприятия молодые музыканты из Севастополя, Минусинска, Кемерово, Астрахани, Ростова-на-Дону и других российских городов смогут обменяться опытом, встретиться с московской публикой и выступить на главном джазовом опен-эйре 2022 года в столице.

Концерты в парках «Зарядье» и «Музеон», Новопушкинском сквере и на ВДНХ будут проходить с 14 по 18 июня и на них для зрителей выступят победители конкурса из 27 городов России, а также известные джазовые музыканты. Концерты будут свободными для посещения.

Основной открытой площадкой MoscowJazzFestival станет сад «Эрмитаж». На протяжении пяти дней, с 14 по 18 июня, зрители смогут услышать на этой площадке Игоря Бутмана и Московский джазовый оркестр, Ларису Долину, Евгения Маргулиса, Алексея Чумакова, Хиблу Герзмаву, Олега Аккуратова, певицу Fantine, трио Даниила Крамера, певицу ZventaSventana, Вадима Эйленкрига, Мариам Мерабову и многих других.

Также до 19 июня на Рождественском бульваре будет представлена фотовыставка «Джаз. Лето. Молодость», посвященная фестивалю и организованная совместно с Арт-кластером «Таврида».

Отметим, проект «Первый международный Московский джазовый фестиваль» получил поддержку Фонда президентских грантов в размере 18,2 млн рублей.