Тбилиси, 10 июня, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Самая крупная в Грузии партия «Единое национальное движение» готовит переворот, рассчитывая на то, что Брюссель не даст республике статус кандидата на вхождение в Евросоюз. Об этом на брифинге заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Gd.ge Ираклий Кобахидзе

Он отреагировал на принятую Европарламентом резолюцию, где Грузию обвинили отходе от «пути демократии» и в сотрудничестве с Россией. Лидер партии отметил, что недавно республику посетил Питер Акерман, ученик Джина Шарпа, председатель и основатель Международного центра по ненасильственным конфликтам.

«Это подозрительно совпадает со встречей в Бакуриани, где эксперт по революциям Питер Акерман проводил для «Нацдвижения», принадлежащих ему партий, телеканалов и НПО тренинг по государственному перевороту. Не исключено, что и создать ажиотаж вокруг статуса кандидата решили на бакурианской встрече», — сказал Кобахидзе.

По мнению Кобахидзе, резолюция Европарламента свидетельствует о том, что заявку Грузии на вступление в ЕС планируют отклонить, в отличие от заявок Украины и Молдавии. Это, скорее всего, вызовет волнения в грузинском обществе.

«Мы не будем опережать события и подождем 23 — 24 июня, когда должно быть принято окончательное решение о статусе кандидата. В соответствии с решением мы предоставим общественности больше информации о кулуарных событиях вокруг статуса», — заявил лидер «Мечты».

Напомним, Акерман в 1989 году консультировал протестующих в Китае перед столкновениями на площади Тяньаньмэнь. Он также проводил консультации с оппозицией перед свержением сербского президента Слободана Милошевича в 2000 году и египетского президента Хосни Мубарака в 2011 году.