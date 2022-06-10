Грозный, , 09:16 — REGNUM Чеченские специальные подразделения приступят к освобождению города Лисичанска в ЛНР в ближайшие дни. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал 10 июня в своём телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он отметил, что ранее бойцы специального полка полиции имени Ахмата Кадырова, которыми командует Замид Чалаев, освободили от украинских националистов посёлок Камышеваха. Они готовы начать новый этап наступательной миссии.

«В ближайшие дни наши спецподразделения приступят к освобождению Лисичанска. Для этого у них имеются все необходимые ресурсы и возможности», — заявил Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, Лисичанск, расположенный рядом с Северодонецком, пока остаётся под контролем Киева, оттуда украинские силовики ведут огонь, бьют тяжёлой артиллерией.

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