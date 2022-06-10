Пермь, , 08:58 — REGNUM В Пермском крае следователи проводят проверку по факту жестокого избиения подростка. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

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Инцидент произошёл в Березниках. Предварительно установлено, что ребёнка 2010 года рождения избили днём 8 июня. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.

Стоит отметить, видео, снятое жителями города, было обнародовано в соцсети. На кадрах видно, как компания окружила мальчика. Один подросток бьёт жертву руками по лицу, наносит удары ногами, в том числе по голове. Компания выступает в качестве наблюдателя за происходящим.