* талибами — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 08:57 — REGNUM В афганской провинции Панджшер идёт ожесточённые бои между Фронтом национального сопротивления Афганистана и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Дара. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным источников, столкновения начались около 16:30 9 июня в горах Лара, Табае, Нилан и Казлиаз в долине Караман уезда Дара и продолжаются до сих пор.

Уточняется, что столкновения начались с атак талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на позиции сил Фронта сопротивления. О потерях пока не сообщается.

Необходимо отметить, что столкновения возобновились после двухдневного перерыва в боевых действиях между силами Фронта сопротивления и движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере.

Два дня назад в ходе столкновений в уезде Париян были убиты более 20 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и один член Фронта сопротивления.