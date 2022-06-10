Токио, 10 июня, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Астероидная пыль, собранная японским космическим зондом, содержит органический материал, свидетельствующий о том, что некоторые из строительных блоков жизни на Земле могли сформироваться в космосе, заявили ученые 9 июня, по сообщению France-Presse.

NASA Астероид

Материал с астероида Рюгу, находящегося на расстоянии около 300 миллионов километров, был доставлен на Землю в 2020 году.

Однако ученые лишь начинают открывать его секреты, исследуя небольшие порции пыли и крошечных осколков весом 5,4 грамма.

В статье, опубликованной 9 июня, группа исследователей Университета Окаяма на западе Японии заявила, что при изучении образца, собранного на астероиде японским зондом «Хаябуса-2» в 2019 году, обнаружила «аминокислоты и другие органические вещества, которые могут дать ключ к разгадке происхождения жизни на Земле».

«Обнаружение аминокислот, образующих белки, представляет большую важность, поскольку Рюгу не подвергался воздействию биосферы Земли, в отличие от метеоритов, и поэтому их присутствие доказывает, что по крайней мере некоторые из строительных блоков жизни на Земле могли образоваться в космической среде», — говорится в исследовании.

Считается, что часть материала возникла примерно через пять миллионов лет после рождения Солнечной системы и не нагревалась выше 100 градусов Цельсия.