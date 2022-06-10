Ставрополь, , 08:57 — REGNUM Новый премьер-министр Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко проработал почти шесть лет министром энергетики промышленности и связи Ставропольского края. Он возглавлял ведомство с декабря 2013 года до сентября 2019 года.

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После этого Хоценко был назначен директором Департамента промышленной политики и проектного управления в Минпроме РФ. В период его работы главой краевого минпрома в Ставропольском крае были достигнуты существенные успехи в развитии промышленности, в частности увеличились индекс промышленного производства и объемы отгруженной продукции. Были возрождены несколько градообразующих предприятий, ранее по разным причинам остановившие производства.

«Практически тысяча человек вернулась на свои рабочие места на гидрометаллургическом заводе в Лермонтове. В Ставрополе бывший завод автоприцепов возродился в совершенно новом качестве — краевого индустриального парка «Мастер». Есть очень перспективный проект преобразовать неработающий корпус завода «Аналог» в технопарк «Монокристалла». Возобновил работу завод фармацевтики «Эском». Кроме того, это расширение действующих производств «Арнеста» и «Монокристалла», реализация масштабных проектов флагманами краевой промышленной индустрии — «Ставроленом» и «Азотом», — рассказал Хоценко о своей работе на посту министра «Ставропольской правде».

Уезжая в Москву, он пообещал, что «Ставрополье навсегда останется в его душе». Он высказал намерение «делать все возможное, чтобы содействовать профильным региональным министерствам и предприятиям».

После назначения Виталия Хоценко премьер-министром ДНР губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поздравил бывшего коллегу и выразил уверенность, что, обладая большим опытом и способностями руководителя, он справится с работой на этом высоком посту.

«От души поздравляю Виталия Павловича с назначением! Уверен, человек с его опытом и управленческим талантом справится со всеми задачами и вызовами на столь ответственном и непростом посту», — написал губернатор Ставрополья на своей странице в соцстети «ВКонтакте».

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