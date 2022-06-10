Ставрополь, 10 июня 2022, 08:57 — REGNUM Новый премьер-министр Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко проработал почти шесть лет министром энергетики промышленности и связи Ставропольского края. Он возглавлял ведомство с декабря 2013 года до сентября 2019 года.
После этого Хоценко был назначен директором Департамента промышленной политики и проектного управления в Минпроме РФ. В период его работы главой краевого минпрома в Ставропольском крае были достигнуты существенные успехи в развитии промышленности, в частности увеличились индекс промышленного производства и объемы отгруженной продукции. Были возрождены несколько градообразующих предприятий, ранее по разным причинам остановившие производства.
Уезжая в Москву, он пообещал, что «Ставрополье навсегда останется в его душе». Он высказал намерение «делать все возможное, чтобы содействовать профильным региональным министерствам и предприятиям».
После назначения Виталия Хоценко премьер-министром ДНР губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поздравил бывшего коллегу и выразил уверенность, что, обладая большим опытом и способностями руководителя, он справится с работой на этом высоком посту.
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