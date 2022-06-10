Самара, , 08:57 — REGNUM 12 участков тепловых сетей намерены обновить в Самаре. Об этом 10 июня сообщила глава города Елена Лапушкина в своем телеграм-канале.

Котельная Пресс-служба администрации Краснодарского края

Она сообщила, что по результатам прошедшего отопительного сезона остро встал вопрос поставки тепла в Куйбышевский район. В связи с этим было принято решение в 2022 году изменить схему теплоснабжения этого района, построить на этой территории две котельные и подвести к ним теплосети. В результате планируется решить вопрос с теплоснабжением некоторых улиц 116-го километра и 25 квартала.

Лапушкина отметила, что в 2022 году в Самаре планируется обновить 12 участков тепловых сетей, в том числе по улицам Молодогвардейской, Ташкентской, Рабочей и Металлистов.

Глава города сообщила, что значительную часть суммы, которая была выделена на подготовку города к зиме, планируется направить на переоборудование источников тепла и теплоносителей именно в Куйбышевском районе.