Ярославль, , 08:56 — REGNUM В Ярославле проект ремонта Октябрьского моста пока не смог пройти госэкспертизу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте строительства.

Октябрьский мост в Ярославле Yarnews.net

Ремонтные работы финансируются в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Как ранее сообщало ИА REGNUM мэрия намеревалась начать ремонт деформационных швов Октябрьского моста в июле, вместе с асфальтировкой на работы запланировано два месяца. Но сначала должен быть готов проект ремонта. Согласно данным портала госзакупок, проектировщик НИИ «МИГС» должен закончить проектирование к 31 мая. Этот срок обозначен в муниципальном контракте как дата успешного прохождения госэкспертизы.

Как сообщили в департаменте строительства, проект ремонта Октябрьского моста в госэкспертизу поступал, но потом его вернули обратно подрядчику для устранения замечаний. Обратно проектная документация пока не вернулась. Таким образом, и сроки самого ремонта могут сдвинуться. Пока не готов проект, но после его утверждения нужно будет объявлять аукцион на поиск подрядной организации, которая займется непосредственным ремонтом. Обычно эта закупочная процедура занимает от двух до трех недель. При таких раскладах работы на Октябрьском мосту начнутся не раньше конца июля, а, скорее всего, стартуют только в августе.

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