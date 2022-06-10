Донецк, , 08:55 — REGNUM В Донецкой Народной Республике под обстрел из миномёта попал населённый пункт Минеральное. Об этом 10 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Миномётный обстрел John Crosby

Атака зафиксирована в 8:35 с позиций в городе Авдеевка, оккупированном украинскими националистами. По Минеральному выпущено четыре мины калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые украинские формирования совершили обстрел Горловки в Донецкой Народной Республике.