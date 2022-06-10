Ульяновск, 10 июня, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В Ульяновской области изменилась работа спасателей: ведомство работает в формате повышенной готовности. Об этом сообщается на сайте управления МЧС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Спасатель

Отмечается, что с 10 по 14 июня силы и средства главного управления МЧС России по Ульяновской области, в том числе органы управления территориальной подсистемы РСЧС, переведены в режим повышенной готовности.

«Особый режим функционирования ежегодно вводится в период проведения праздников, которые, как правило, сопровождаются увеличением числа пожаров и происшествий», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что организовано дежурство ответственных должностных лиц, усилен боевой расчёт, предусмотрено наращивание сил и средств для усиления дежурных смен караулов пожарных частей и спасателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 — 13 июня в России праздничные и выходные дни. 11 июня отмечается Родительская суббота, 12 июня празднуются День России и Святая Троица. 12 июня во всех муниципальных образованиях Ульяновской области пройдут массовые мероприятия, в том числе концерты и ряд торжественных церемоний, а в региональном центре праздник завершится фейерверком.