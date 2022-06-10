Томск, , 08:53 — REGNUM В Томской области 13 июня будут пущены дополнительные поезда по маршрутам Томск ‑ Асино и Томск ‑ Новосибирск. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, решение принято в связи с повышенным спросом на поездки в праздничные дни.

Поезд Yarregion.ru

Так, дополнительный поезд Томск ‑ Асино отправится со станции Томск-2 в 07.31. В обратном направлении со станции Асино отправление назначено на 18.05 по местному времени.

Скорый поезд №869/870 в Новосибирск со станции Томск-2 отправится 13 июня в 6.35. Обратно, из Новосибирска в Томск поезд поедет в 17.30.

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