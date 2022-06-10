Татищевский район, Саратовская область, , 09:05 — REGNUM Вечером 9 июня в Татищевском районе Саратовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали три человека и три человека погибли. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, авария произошла на 704 км трассы Р-22.

ДТП

В 22:05 (мск) произошло лобовое столкновение автомобилей Lada Largus и Kia Rio. В отечественном автомобиле находились пять человек. Все они оказались зажаты в салоны машины. Три человека погибли на месте, еще двое в тяжелом состоянии госпитализированы. Медицинская помощь в условиях стационара потребовалась также водителю иномарки.

По уточненной информации ГИБДД по Саратовской области, дорожная авария с участием Lada Largus и Kia Rio произошла в 22:25 на трассе М-6. В результате ДТП скончались 49-летний водитель автомобиля Lada Largus и его пассажиры в возрасте 41 и 42 лет, передает «Взгляд-инфо».

Ранее ИА REGNUM сообщало, 1 июня возле дома №162 по улице Огородная водитель автомобиля «ВАЗ-2110» совершил наезд на 13-летнего ребенка, переходившего проезжую часть дороги.

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