Москва, 10 июня 2022, 08:51 — REGNUM Русский человек не сможет полноценно встретиться с собственным Предназначением и ответить на исторические вызовы, если не сумеет увидеть происходящее и в России, и на Украине, и в Польше сквозь призму исторических нитей, тянущихся от прошлого к настоящему и будущему, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.
У каждого человека есть собственное предназначение, которое неразрывно связано с его страной. И с этим предназначением можно работать по-разному. Так, час, когда началась российская военная спецоперация на Украине, часть населения покинула страну, разорвав со своим предназначением в том, что касается их связи с Родиной. А это значит очень многое — говорить на родном языке, жить в родном рельефе, жить в общем культурном поле и взаимодействовать с таким же, как и ты. И это их выбор. Другая же часть пытается игнорировать это предназначение.
Стало быть, единственным адекватным способом отнестись к вызову и явленному тебе предназначению, является взаимодействие. Но тогда это предназначение нужно каким-то способом увидеть. А увидеть его нельзя при понятном в сложившейся ситуации безразличии к истории.
Именно сквозь такую историческую призму предложил политолог на ситуацию, которая разворачивается на Украине и конкретно — исследовать объятия президента Украины Владимира Зеленского и польского президента Анджея Дуды, а также рассмотреть все серьезные заявления, которые на этом фоне делались.