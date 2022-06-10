Москва, 10 июня, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Русский человек не сможет полноценно встретиться с собственным предназначением и ответить на исторические вызовы, если не сумеет увидеть происходящее и в России, и на Украине, и в Польше сквозь призму исторических нитей, тянущихся от прошлого к настоящему и будущему, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Арсений Горбаруков ИА REGNUM Сергей Кургинян

У каждого человека есть собственное предназначение, которое неразрывно связано с его страной. И с этим предназначением можно работать по-разному. Так, сейчас, когда началась российская военная спецоперация на Украине, часть населения покинула страну, разорвав со своим предназначением в том, что касается их связи с Родиной. А это значит очень многое — говорить на родном языке, жить в родном рельефе, жить в общем культурном поле и взаимодействовать с таким же, как и ты. И это их выбор. Другая же часть пытается игнорировать это предназначение.

«Живу себе живу, моя хата с краю… Так вот, мои дорогие, даже в обычную эпоху оно по твою душу придет, это предназначение. Не прямо, так косвенно. Когда ты его откинул или проигнорировал, оно тебя там изнутри съест… Там будет дырка, встроенная в это дело, и внутри этой дырки начнутся свои процессы… Потому что проигнорировать-то нельзя. Нужно так закрыться от жизни, так замкнуться в какую-то маленькую конуру, чтобы там, внутри этого замыкания, начались уже энтропийные процессы», — продолжил Кургинян.

Стало быть, единственным адекватным способом отнестись к вызову и явленному тебе предназначению является взаимодействие. Но тогда это предназначение нужно каким-то способом увидеть. А увидеть его нельзя при понятном в сложившейся ситуации безразличии к истории.

«Мы существуем в ситуации чудовищного забывания истории. Мы существуем в ситуации, когда ценность самой этой истории становится проблематичной. Там что-то было при царе Горохе, а теперича — не то, что давеча… Не тянется для многих эта нить из глубин прошлого в современность, а из нее — в будущее. Нет нити времени. Всё отдельно, всё изрезано ножницами на мелкие кусочки, и каждый кусочек сам по себе. Шевелится, как маленький червячок», — продолжил Кургинян.

Именно сквозь такую историческую призму предложил смотреть политолог на ситуацию, которая разворачивается на Украине, и конкретно — исследовать объятия президента Украины Владимира Зеленского и польского президента Анджея Дуды, а также рассмотреть все серьезные заявления, которые на этом фоне делались.