Иркутск, , 08:52 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области постепенно улучшается. По состоянию на 10 июня 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8673 человек, за последние сутки скончался один пациент.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 294 746 (+75 за сутки, хотя еще накануне было +91). Госпитализированы 295 (+5 за последние сутки). В то же время выздоровели 290 485 пациентов (+125 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 695 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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