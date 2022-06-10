Луганск, 10 июня, 2022, 08:51 — ИА Регнум. С начала эскалации в Донбассе на территории Луганской Народной Республики в результате обстрелов со стороны украинских военных погибли 37 мирных жителей. Ещё 138 человек получили ранения разной степени тяжести. Об этом 10 июня сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Stealth 007 Символы ЛНР

Таким образом за период с 17 февраля по сегодняшний день жертвами агрессии ВСУ стали 175 мирных жителей республики.

Также за этот период со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжёлого вооружения было совершено 986 обстрелов территории ЛНР.

«Всего противником применено 10 126 боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У» (14 ракет), РСЗО БМ-21 «Град», БМ-27 «Ураган» и БМ-30 «Смерч» (1953 снаряда)», — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

Кроме того, разрушено и повреждено 1321 домостроение в 30 населенных пунктах, а также 129 объектов гражданской инфраструктуры.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 9 июня, в результате украинского обстрела в городе Стаханов Луганской Народной Республики погибли не менее трёх мирных жителей. Украинские войска применили реактивную систему залпового огня «Град». Один из снарядов попал многоквартирный жилой дом, обрушились два подъезда.

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