Москва, , 08:49 — REGNUM Торжественная церемония подъема Государственного флага Российской Федерации состоится 12 июня в 15:00 у Музея Победы на Поклонной горе в Москве. Об этом 10 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Музее Победы © ИА REGNUM

Церемония пройдет с участием Героев труда РФ и лауреатов Государственных премий 2021 года, курсантов военно-патриотических и общественных организаций, а также почетных гостей мероприятия.

Также подъём флага России будет сопровождаться патриотической песней «Славься» на музыку русского композитора Михаила Глинки из заключительной сцены оперы «Жизнь за царя (Иван Сусанин)» в исполнении военного оркестра Московского гарнизона, а после подъема флага прозвучит гимн Российской Федерации.

Кроме того, после торжественной церемонии участники мероприятия возложат цветы к Вечному огню и посетят Музей Победы, где для них проведут экскурсию по уникальной масштабной экспозиции «Подвиг Народа».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в День России, 12 июня, в пяти городах страны состоится молодежный фестиваль «Блогеры России».