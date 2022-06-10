Сеул, , 08:51 — REGNUM В Южной Корее наблюдается стремительный рост цен на топливо. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на сервис Opinet Корейской национальной нефтяной компании.

Бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 9 июня средняя стоимость литра бензина составила 2047,19 вон (~$1,62), что на 5,15 вон (~$0,0041) больше, чем днем ранее. Средняя стоимость дизельного топлива составила 2040 вон (~$1,62) за литр.

Известно, что показатель превысил отметку в 2000 вон (~$1,58) за литр 15 марта. В апреле показатель немного сократился, однако с конца прошлого месяца вновь начал расти.

Рост цен на топливо объясняется нехваткой нефтепродуктов, вызванной украинским кризисом и санкциями в отношении Москвы.

Эксперты предполагают, что в ближайшее время цены на бензин могут побить исторический максимум в 2062,55 вон (~$1,63), зафиксированный в апреле 2018 года.

С начала года цены на бензин выросли на 26,1%, а на дизельное топливо — на 41,6%.