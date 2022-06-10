Пермь, 10 июня, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В Перми на заседании Градсовета выбран вариант внешнего облика третьего моста через Каму. На суд членам совета представили три проекта. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

permkrai.ru Проект моста через Каму в Перми «Чекан»

Согласно замыслу проектировщиков, внешний вид объекта должен объединять в себе смысловые доминанты моста, реки и пермской региональной идентичности. Экспертам предложили проекты с названиями «Человеколось», «Чекан» и «Пермский ящер».

Прообразом конструкции «Человеколось», состоящей из двух пилонов и вантов, выступила символизирующая пермский звериный стиль прорезная пластина 7-8 века н. э.

Второй вариант «Чекан» представляет собой однопилонный вантовый мост. Конструкция пилона выполнена по образу старинного кинжала, датированного 7 веком до н. э.

Третий вариант «Пермский ящер» предполагает не вантовый, а арочный вариант сооружения с одной аркой, повторяющей облик причудливого гребня («паруса») на спине пермского ящера Диметродона — одного из самых больших обитателей Пермского периода.

Согласно проектам на мосту будет четырёхполосное движение. По результатам обсуждения эксперты отдали предпочтение проекту «Чекан». Он станет основным вариантом.