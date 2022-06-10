Омск, , 08:48 — REGNUM Ушёл из жизни заслуженный работник культуры России, заслуженный деятель культуры Омской области Борис Ротберг. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 июня в пресс-службе Омского государственного музыкального театра.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Борис Ротберг возглавлял Омский государственный музыкальный театр с 1990 по 2017 год. По его инициативе и под его руководством в Омске провели два всероссийских и один международный вокальный конкурсы. Также он являлся организатором множества различных фестивалей.

В 2021 году Борис Ротберг стал лауреатом премии «Легенда» ассоциации Музыкальных театров России.

Коллектив Омского музыкального театра принёс соболезнования родным и близким легендарного директора. Прощание с Борисом Ротбергом пройдёт в Омском музыкальном театре.

Борис Ротберг родился 27 апреля 1939 года в городе Харькове. Окончил Харьковский театральный институт (специальность — «актёр театра и кино»). В 1973 году стал директором Алтайского театра музкомедии. С 1990-го по 2017 год возглавлял Омский государственный музыкальный театр.

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