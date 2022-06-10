Самара, 10 июня, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Три университета из Самарской области вошли в топ-100 лучших вузов России. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства, ссылаясь на данные рейтингового агентства RAEX.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Сообщается, что Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва занял в рейтинге 44 место. При этом в 2021 году данный вуз находился на 46 месте рейтинга.

Отмечается, что Самарский государственный медицинский университет поднялся с 50-го места на 48-е. Самарский государственный технический университет расположился на 70-м месте рейтинга. Ранее он занимал 67-ю строчку.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в вузе Самарской области увеличили число бюджетных мест в сфере электроники.