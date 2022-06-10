Нью-Йорк, США, , 08:46 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в пятом матче финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Михаил Сергачёв Nhl.com

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. Также отличились Ондржей Палат и Брэндон Хагель. На счету форварда Никиты Кучерова один голевой пас.

В составе «Рейнджерс» точным броском отметился защитник Райан Линдгрен.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 24 броска из 27 по своим воротам, голкипер «Тампы» Андрей Василевский — 24 из 25.

Таким образом, «Тампа» вышла вперёд в серии — 3:2. Следующий матч пройдёт 12 июня.

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