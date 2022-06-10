Онгудайский район, Алтай, 10 июня, 2022, 08:44 — ИА Регнум. В Республике Алтай правоохранители задержали 50-летний жителя Онгудайского района, подозреваемый в повреждении буддийской ступы — субургана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по региону.

МВД Республики Алтай Разбитая ступа — субурган на Алтае

По данным ведомства, мужчина направлялся на одну из стоянок, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Увидев религиозный памятник вблизи села Боочи в урочище «Ак Кобы», у него возник умысел разбить его. Что он и проделал при помощи камня, после чего он продолжил путь.

По факту частичного разрушения ступы было возбуждено уголовное дело по статье «вандализм». Подозреваемый к настоящему времени признался в содеянном. Расследование происшествия продолжается.

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