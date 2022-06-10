Луганск, 10 июня, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Территория Луганской Народной Республики за последние месяцы была обстреляна 986 раз. Об этом 10 июня сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

В представительстве опубликовали статистику ударов по объектам ЛНР в период с 17 февраля по 10 июня 2022 года. За эти месяцы было зафиксировано 986 обстрелов.

Всего украинские войска выпустили 10 126 боеприпасов, в том числе 14 ракет «Точка-У». Кроме того, активно применялись реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган» и «Смерч», выпущено 1953 снаряда.

В результате обстрелов погибли 37 человек, в том числе один ребёнок. Ещё 138 человек, из которых 17 детей, получили ранения.