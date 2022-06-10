Москва, , 08:41 — REGNUM В День России, 12 июня, в пяти городах страны состоится молодежный фестиваль «Блогеры России». Об этом 10 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

День России Дарья Драй © ИА REGNUM

В 2022 году генеральным спонсором мероприятия стала VK и потому на площадках фестиваля появятся зоны VK-клипов и VK-музыки, которые добавят интерактивное в него общение, а также помогут гостям мероприятия лучше узнать любимых блогеров и их секреты создания контента.

Ежегодный фестиваль «Блогеры России» в 2022 году пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, а также на федеральной территории «Сириус». В программе мероприятия встречи с известными российскими блогерами-миллионниками, тематические мастер-классы, а также музыкальные номера. Гости фестиваля смогут увидеть Ольгу Бузову, Ханну, Хабиба и других инфлюенсеров, а также из первых уст узнать секреты создания контента.

«Мои хорошие, в Москве пройдет уникальное событие лета фестиваль «Блогеры России». Я очень рада, что выступлю для вас в Парке Горького! В День России можно отлично провести время вместе в кругу единомышленников и семьи. Мы будем петь, много общаться и встречать лето!», — обратилась к своим поклонникам Ольга Бузова.

«Всем привет, это Ханна! И я безумно рада принять участие 12 июня в фестивале «Блогеры России». Я уверена, это будет классное мероприятие, на котором можно здорово провести время в кругу единомышленников. До встречи!», — сообщила певица Ханна.

Также во всех городах гостей фестиваля будут ждать в зонах VK-клипов и VK-музыки. В первой они смогут снять красивые вдохновляющие ролики и поделиться ими с друзьями, а во второй — по QR-коду загрузить плейлисты, составленные блогерами — участниками фестиваля, и послушать их любимые треки в VK-музыке.

При этом фестиваль традиционно пройдет в День России и одним из его главных событий станет флешмоб «Воздушная красота». Гости и участники получат красные, синие и белые ленты, из которых они сложат большой российский флаг на специальной конструкции, что затем будет снято на видео с использованием квадрокоптера.

Отметим, фестиваль «Блогеры России» проходит с 2018 года. В общей сложности его посетили больше 80 000 человек. В этом году в Москве гостей ждут на набережной парка Горького, в Санкт-Петербург — в Приморском парке Победы, на федеральной территории «Сириус» — на Медальной площади Олимпийского парке, в Екатеринбурге — в парке Маяковского, и во Владивостоке – на набережной Цесаревича.