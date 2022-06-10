Токио, 10 июня, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Китай и Индия увеличивают закупки российской нефти, снижая эффективность санкций Запада. Не исключено, что количество стран, совершающих «обходные манёвры» по отношению к рестрикциям, будет расти, говорится в статье в японском издании Nihon Keizai.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Газета отмечает, что доходы России только возросли из-за наращивания поставок нефти альтернативным приобретателям. Так, в мае Китай импортировал из России по морю, без учёта трубопроводов, около 800 тыс. баррелей в сутки. Это почти на 40% больше, чем в январе.

Морского импорта в Индию в январе не было, в мае он составил около 700 тыс. баррелей в сутки. Эти цифры очень впечатляют, отмечают авторы статьи.

«В частности, Россия получает повышенные доходы от экспорта своих энергоносителей при поддержке китайско-индийских закупок, при этом эффективность санкций США и Европы существенно снижается», — говорится в статье.

Кроме того, Индия стала закупать больше российского угля, работает над расширением угольных поставок и Китай. Вероятно, летом Китай увеличит импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), а индийские энергетические компании уже значительно расширили спотовые закупки российского СПГ.

Ряд европейских стран приостановили поставки российского трубопроводного природного газа, но в целом объём таких поставок даже увеличивается на фоне роста цен на газ в Европе.

«Также есть опасения, что всё больше стран и организаций будут совершать по отношению к санкциям обходные манёвры, например, подделывать регистрацию судов и пункты назначения», — резюмирует издание.

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