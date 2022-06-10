Париж, , 08:37 — REGNUM Германия, Великобритания и Франция призвали Иран не усугублять ситуацию и срочно заключить сделку, предлагаемую ему переговорщиками, дабы возобновить действие ядерного соглашения 2015 года, сообщает 9 июня France-Presse.

МАГАТЭ IAEA Imagebank

«Мы сожалеем, что Иран не воспользовался дипломатической возможностью заключить сделку. Мы призываем его сделать это сейчас», — говорится в совместном заявлении стран.

Так называемый Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) — политическое соглашение 2015 года — освободил Иран от тяжелейших экономических санкций в обмен на ограничение его ядерной программы.

Однако в 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из сделки и вновь ввел санкции, что побудило Иран отступить от собственных обязательств.

Переговоры о возобновлении сделки начались в апреле 2021 года, но затем зашли в тупик.

МАГАТЭ ранее заявило, что Иран демонтирует 27 камер наблюдения на своих ядерных объектах, и предупредило, что это может нанести по переговорам «смертельный удар».

«Эти действия лишь усугубляют ситуацию и осложняют наши усилия по восстановлению полного выполнения СВПД, — говорится в совместном заявлении стран. — Мы призываем Иран… прекратить ядерную эскалацию и срочно заключить сделку, находящуюся на столе переговоров, чтобы восстановить СВПД, пока это еще возможно».

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