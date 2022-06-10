Джакарта, , 08:36 — REGNUM Посольство Индонезии в Берне заявило, что обеспечит, чтобы процесс обращения с телом сына губернатора Западной Явы в Швейцарии, был проведен в соответствии с исламскими процедурам, сообщает Kompas.

Флаг Индонезии (сс) A-C-K

«Посольство Индонезии, безусловно, гарантирует, что уважение прав сына губернатора как мусульманина осуществляется в соответствии с исламским правом», — заявил посол Индонезии в Швейцарии на пресс-конференции.

Тело было обнаружено членами поисковой группы морской полиции Берна у плотины, а затем эвакуировано. В соответствии с процедурой судебно-медицинская группа полиции Берна провела идентификацию по ДНК, чтобы установить личность.

Суд дал разрешение семье, находящейся в настоящее время в Берне, получить тело.

Посольство Индонезии будет сопровождать процесс репатриации до тех пор, пока тело не прибудет в Индонезию.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо опроверг слухи о перестановках в кабинете министров.

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