Посольство Индонезии обеспечит репатриацию тела сына губернатора Явы
Джакарта, 10 июня, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Посольство Индонезии в Берне заявило, что обеспечит, чтобы процесс обращения с телом сына губернатора Западной Явы в Швейцарии был проведен в соответствии с исламскими процедурами, сообщает Kompas.
«Посольство Индонезии, безусловно, гарантирует, что уважение прав сына губернатора как мусульманина осуществляется в соответствии с исламским правом», — заявил посол Индонезии в Швейцарии на пресс-конференции.
Тело было обнаружено членами поисковой группы морской полиции Берна у плотины, а затем эвакуировано. В соответствии с процедурой судебно-медицинская группа полиции Берна провела идентификацию по ДНК, чтобы установить личность.
Суд дал разрешение семье, находящейся в настоящее время в Берне, получить тело.
Посольство Индонезии будет сопровождать процесс репатриации до тех пор, пока тело не прибудет в Индонезию.
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